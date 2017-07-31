В Апатитах задержали «коллекционера» чужих велосипедов

В полицию г.Апатиты обратился местный житель 1986 года рождения с заявлением о краже принадлежащего ему спортивного велосипеда «Racer 26-220». Ущерб, причиненный заявителю, составил 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что хищение было совершено путём свободного доступа с лестничной площадки возле квартиры. По факту кражи в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Апатитский» установили, что кражу совершил ранее судимый за аналогичное преступление житель Апатитов 1989 года рождения. Злоумышленник признался в деянии, похищенный велосипед у него был изъят при обыске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время в отношении местного жителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.