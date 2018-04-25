В Апатитах задержали рецидивиста, который украл из квартиры пенсионера документы

В дежурную часть полиции с заявлением о краже имущества обратился 62-летний житель города. По словам потерпевшего, у него из квартиры, расположенной по ул. Жемчужная, похищены паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение, сберегательная книжка, СНИЛС, банковская карта.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили пенсионера и выяснили, что проник злоумышленник в квартиру, находящуюся на первом этаже, выдавив створку стеклопакета на лоджии. Потерпевший в это время отсутствовал. Экспертами были изъяты следы рук и обуви, оставленные похитителем.



В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска выявили подозреваемого 1970 года рождения. Установлено, ранее судимый за кражу мужчина уже находится под арестом. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража» по факту хищения имущества из другой квартиры, совершенного аналогичным способом.



Похищенные документы сотрудникам полиции удалось обнаружить, изъять и вернуть законному владельцу. По факту кражи документов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.