В Апатитах задержан местный житель, подозреваемый в убийстве

Благодаря совместной работе следователей следственного отдела по городу Апатиты, следователей-криминалистов следственного управления СК России по Мурманской области и сотрудников полиции особо тяжкое преступление против личности было раскрыто «по горячим следам». В кратчайший срок, в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан подозреваемый в совершении преступления.

По версии следствия, в ночью 17 мая 2018 года подозреваемый на почве внезапно возникшей личной неприязни к ранее не знакомому ему мужчине в ходе происходившего между ними конфликта в районе одного из кафе-баров, расположенного по улице Дзержинского в городе Апатиты Мурманской области, схватил нож и нанес им множественные удары потерпевшему, причинив ранения несовместимые с жизнью.

Кроме того, злоумышленник предпринял попытку к бегству, а также сокрытию следов, выбросив орудие преступления. В результате поисковых мероприятий, проведенных следователями-криминалистами совместно с оперативными сотрудниками полиции, обнаружен нож, который, предположительно, использовался при совершении преступления.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, прилегающей территории дома, изъяты следы преступления, назначены необходимые исследования, опрошены очевидцы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

По уголовному делу проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.