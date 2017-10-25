В Апатитах завершились мероприятия фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики»

В городе Апатиты завершились мероприятия регионального фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». С 7 по 23 октября 2017 года школьники, педагоги и даже воспитанники дошкольных образовательных учреждений со своими родителями стали участниками самых разнообразных конкурсов, олимпиад, мастер-классов и соревнований научно-технического творчества.

Событиями последних дней фестивальной программы в г. Апатиты стали открытые занятия лаборатории учебно-технического практикума «Самоделкин» для учителей и родителей обучающихся начальных классов, мастер-класс для педагогов, работающих по программе JuniorSkills «Прототипирование».

20 октября 2017 года обучающиеся гимназии № 1 познакомились с современными технологиями создания рекламных продуктов и объектов на фирме «Новая реклама».

21 октября 2017 года в школе № 15 состоялся мастер-класс для педагогов, работающих по программе JuniorSkils в компетенции «Сетевое и системное администрирование», который провел Кушнарев Алексей Валерьевич, заместитель начальника отдела администрирования Кольского филиала инженирингового центра «ФосАгро».

Каждый год фестиваль «Юные инженеры Арктики» собирает все больше участников. И, по общему мнению организаторов и участников, с каждым разом растет качество мероприятий и они становятся разнообразнее.

Подробнее о каждом из мероприятий можно узнать из новостных разделов официальных сайтов образовательных организаций, выступивших площадками проведения мероприятий фестиваля в г. Апатиты: МБДОУ № 58, МБОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 15 и МБУДО ДДТ.