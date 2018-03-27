В Апатитах завершился региональный фестиваль «Инженерные кадры будущего»

В течение двух дней 23 и 24 марта в Апатитах проходил региональный фестиваль научно-технического творчества «Инженерные кадры будущего». Уже став традиционным, в 2018 году фестиваль собрал в центре Кольского полуострова почти 250 участников – обучающихся и воспитанников образовательных организаций из 10 муниципалитетов Мурманской области, увлекающихся конструированием, техническим творчеством, робототехникой, программированием, 3D-технологиями, а также естественными науками.

Организаторы фестиваля - Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», педагогические коллективы МБОУ гимназии № 1 и МБОУ СОШ № 5 города Апатиты – площадок проведения мероприятий, постарались сделать фестиваль праздником для юных конструкторов роботов и ценителей техники.

Вместе с педагогами-наставниками юные талантливые инженеры будущего привезли в Апатиты свои проекты, выполненные из конструкторов LEGO, роботов для соревнований, а также 3D-модели архитектурных сооружений.

Первый фестивальный день был организован на базе МБОУ гимназии № 1 города Апатиты, где состоялись творческий турнир «Художественная мастерская по созданию предметов 3D-ручкой», конкурс проектных работ «Архитектура родного города в 3D-моделях», соревнование по компетенции «Лабораторный химический анализ» и чемпионат по блиц-программированию.

Во второй день на базе г. Апатиты состоялся фестиваль образовательного конструирования и робототехники, в рамках которого состязались начинающие конструкторы по 9 соревновательным направлениям, а в гимназии № 1 тем временем проходил детский фестиваль ЛЕГО-конструирования и робототехники, участниками которого стали дошкольники.

Педагоги-наставники и гости фестиваля приняли участие в двух методических мероприятиях: открытой дискуссионной площадки на тему «Развитие вариативности образовательных программ» и форсайт-сессии на тему «Робототехника и техническое творчество в образовательном пространстве дошкольной организации».

Участники и гости, посетившие школы в фестивальные дни, отметили высокий уровень организации соревнований и конкурсов, разнообразие событий.