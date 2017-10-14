В Апатитах женщина выпала из окна из-за неудачной шутки сожителя

В полицию Апатитов поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местной жительницы 1976 года рождения. Женщина получила травмы в виде множественных переломов в результате падения из окна квартиры с пятого этажа.

Сотрудники полиции установили, что женщина выпала из открытого окна во время курения, наклонившись через подоконник. Сожитель потерпевшей – ранее не судимый местный житель 1972 года рождения, который на момент происшествия находился в квартире, пояснил полицейским, что они вместе распивали спиртные напитки. Мужчина решить подшутить над своей сожительницей и, подойдя сзади, взял ее за бедра и сделал руками движение вверх, приподняв ее. Однако он не рассчитал своей силы и не смог удержать женщину, в результате чего та выпала из окна.

По факту в отношении апатитчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.