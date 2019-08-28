В Апатитско-Кировской центральной городской больнице создадут первичное сосудистое отделение

Первичное сосудистое отделение для больных кардиологического профиля откроется на базе Апатитско-Кировской центральной городской больницы до конца этого года. Еще одно отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения планируется создать в 2021 году.

Об организации работы по экстренному оказанию медицинской помощи при «сосудистых катастрофах» в ходе выездного заседания правительства, которое состоялось 27 августа в Мончегорске, рассказал и.о. министра здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Показатель смертности от инфарктов в регионе превышает среднероссийские. По словам главы ведомства, это связано с отсутствием первичного сосудистого отделения на базе Кандалакшской ЦРБ и Апатитско-Кировской ЦГБ, дефицита квалифицированных кадров и необходимого оборудования.

Один из главных методов лечения при «сосудистых катастрофах» – проведение в первые часы необходимой терапии – тромболизиса. По статистике, целевое значение частоты ее применения в 25% в Мурманской области не достигается. За первое полугодие 2019 года этот показатель сложился почти на 5% ниже установленного.

Кроме того, как отметил в докладе Дмитрий Панычев, медицинскими учреждениями по ряду причин не соблюдаются клинические рекомендации. Одна из основных – несвоевременное обращение пациента за медпомощью, что, по словам профильного министра, может быть связано с недостаточной информированностью больного о первых признаках заболевания. Отмечается, что бригады скорой помощи не всегда имеют достаточный опыт для оперативного проведения тромболизиса, а при сложных диагностических случаях отправить результаты исследования через систему мобильной телемедицины невозможно из-за отсутствия оборудования.

«В рамках Плана первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение доступности экстренной медицинской помощи, с 1 сентября в региональном сосудистом центре в Мурманске начнут вести мониторинг состояния всех пациентов с острым коронарным синдромом. Тактику ведения больного и контроль за своевременностью его перевода на лечение будут осуществлять в круглосуточном режиме квалифицированные врачи областного центра», – сказал Дмитрий Панычев.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что подобная практика позволит вовремя принимать правильные решения с учетом наработанного опыта всей системы здравоохранения. Врио губернатора поддержал предложение областного Минздрава об открытии первичного сосудистого отделения на базе Апатитско-Кировской больницы и поручил проработать вопрос финансового обеспечения этой задачи.

«Система, которая позволит быстро и правильно начать оказывать медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, должна работать четко и без сбоев, а главное – сократить число летальных случаев. Хочу отметить положительную динамику в реализации антикризисного плана по здравоохранению. Мы перешли от антикризисных мероприятий к проектированию тех задач, которые нам позволят минимизировать появление проблем», – подчеркнул Андрей Чибис.