В Апатитском центре социального обслуживания населения произошла вспышка острой норовирусной инфекции

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в стационарном отделении для престарелых и инвалидов Апатитского комплексного центра социального обслуживания населения произошла вспышка острой норовирусной инфекции.

Ведомство сообщило, что по факту вспышки инфекции проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

В Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу доставлены и находятся на стационарном лечении 11 проживающих, по информации администрации больницы, состояние всех заболевших – удовлетворительное. Среди заболевших помимо пациентов стационарного отделения также есть сотрудники центра обслуживания, их количество уточняется.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в ходе расследования обнаружили нарушения обязательных требований санитарного законодательства в социальном учреждении. По данным фактам возбуждено административное делопроизводство и составлены протоколы об административных правонарушениях.