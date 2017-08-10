В Апатитском психоневрологическом интернате № 1 реализуется проект «Социальный туризм»

Лето - время путешествий и открытий, а для подопечных учреждения это ещё и яркие незабываемые впечатления. Местом очередного путешествия стал мыс Питкуль, расположенный на берегу Белого моря.

Тур выходного дня был проведён при поддержке туристической компания «Другое измерение». Организация экскурсий для лиц с ограниченными возможностями здоровья – дело непростое. Специальный транспорт для комфортабельного путешествия, адаптированная экскурсионная программа, питание. Всему этому уделяется особое внимание.

Целью данной поездки стал полноценный отдых на природе, живое общение вокруг костра, расширение кругозора. С каким восторгом путешественники любовались морскими звездами и собирали ракушки на берегу, а вечером провожали солнце и наблюдали прилив.

Красивая природа, отличная погода, свежий морской ветерок надолго останутся в памяти всех экскурсантов. В августе будут еще организованы специальные экскурсионные туры на природу для отдыха и оздоровления маломобильных категорий проживающих.

«Социальный туризм позволяет сделать досуг наших проживающих более ярким, насыщенным и повысить жизненный тонус», - отметила руководитель проекта, заместитель начальника отдела социальной реабилитации и организационно-массовой работы АПНИ № 1 Татьяна Шубина.