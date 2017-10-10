В Апатитском психоневрологическом интернате выявлены нарушения в сфере охраны труда
Прокуратурой города Апатиты проведена проверка соблюдения трудового законодательства Российской Федерации в деятельности государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Апатитский психоневрологический интернат №1» в сфере охраны труда.
Установлено, что администрацией ГОАУСОН «АПНИ №1» нарушены государственные нормативные требования охраны труда в части прохождения 34 работниками ГОАУСОН «АПНИ №1» обязательных периодических медицинских осмотров, а также организации проведения обязательных медицинских осмотров.
По результатам проверки прокурором города в адрес директора ГОАУСОН «АПНИ №1» внесено представление об устранении выявленных нарушений требований трудового законодательства Российской Федерации.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.