В Апатитском районе на трассе Кола в ДТП погибли три человека

Сегодня около 10.20 на 1214-м километре автодороги в Апатитском районе по предварительной информации водитель автомобиля «Фольксваген», выпоняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Опель Мокка». На данный момент известно о трех погибших: погибли до приезда скорой водитель «Опель Мокка», водитель и пассажир «Фольксваген». Еще два пассажира «Фольксваген» получили телесные повреждения, они направлены в медучреждение.

На место ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По факту проводится проверка.