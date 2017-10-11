В апатитском СИЗО в работе с осужденными применяют арт-терапию

Сотрудники воспитательного отдела следственного изолятора №2 города Апатиты, используя арт-технологии, провели с осуждёнными отряда хозяйственного обслуживания практическое занятие «ПРОстранствие». Главной целью таких занятий является профилактика эмоционального выгорания осужденных в условиях социальной изолированности.

Осужденные отряда хозяйственного обслуживания имели возможность выразить свои фантазии, рисуя аэрозольными баллончиками с акриловыми спрей-красками. Арт-терапия предполагает, что таким образом можно проявить свои творческие способности, а также гармонизировать свое эмоциональное состояние через развитие способности самовыражения и самопознания.

По словам сотрудника воспитательного отдела по работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-2 Евгения Тимофеева, данное мероприятие в следственном изоляторе проходит не первый раз и всегда вызывает огромный интерес среди участников. Тематика рисунков осуждённых всегда своеобразна. Фантастические или космические пейзажи завораживают и вызывают искреннее удивление наличию скрытых талантов у начинающих художников. Сами же работы, выполненные в технике «Space Painting», некоторые участники дарят своим родственникам.