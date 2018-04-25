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Мурманская область. Арктика25.04.18 14:37

В апатитском следственном изоляторе побывали родственники осуждённых

В следственном изоляторе № 2 города Апатиты состоялся «День открытых дверей» для граждан, родственники которых отбывают наказание в отряде хозяйственного обслуживания данного учреждения. Это мероприятие всегда с нетерпением ждут как осужденные, так и их родственники.

Для посетителей учреждения сотрудниками воспитательного отдела СИЗО-2 была организована небольшая экскурсия по жилым помещениям отряда хозобслуживания, во время которой они смогли ознакомиться с коммунально-бытовыми условиями отбывания наказания.

Во время обхода отряда гости СИЗО-2 задавали сотрудникам интересующие их вопросы. Так, например, спрашивали о возможности предоставления отпуска осужденному с выездом за пределы учреждения, о критериях предоставления условно-досрочного освобождения.

По словам сотрудника воспитательного отдела СИЗО-2 Евгения Тимофеева, неожиданным и приятным сюрпризом для родственников стал показ видеофильма о том, как осуждённые отряда участвовали в мастер-классе по игре на русских народных инструментах - гуслях, балалайке и ложках, прошедшем в учреждении в рамках работы культурно-выставочного уголка изолятора.

Порадовал посетителей и импровизированный концерт, на котором осужденный исполнил несколько песен на гитаре. Никого не оставила равнодушным песня Олега Газманова «Мама», после исполнения которой многие родственники не могли сдержать слез.

По отзывам гостей, День открытых дверей получился очень насыщенным и эмоциональным, подарив родственникам много душевных минут общения с близкими людьми. 

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