В апатитском следственном изоляторе прошёл концерт в честь Дня Победы

Сотрудники воспитательного отдела следственного изолятора №2 города Апатиты организовали для осуждённых отряда хозобслуживания учреждения концерт, посвященный Дню Победы. В СИЗО-2 пригласили участников музыкального клуба «ДИВА» городской библиотеки им. Л.А. Гладиной.

Самодеятельные артисты проникновенно исполнили не только известные песни о войне - «Синий платочек», «Темная ночь», «Последний бой», - но и авторские произведения. Песня в исполнении автора Людмилы Щербины «Про отца» настолько затронула сердца и нашла эмоциональный отклик у слушателей, что некоторые осужденные с трудом могли сдержать слезы.

Главной солисткой прошедшего концерта была Владимирова Лариса Николаевна, которая не понаслышке знает о войне: заслуженный ветеран в детском возрасте пережила блокаду Ленинграда. Лариса Николаевна поделилась со зрителями своими воспоминаниями о том страшном времени.

По словам сотрудника воспитательного отдела СИЗО-2 Евгения Тимофеева, артистам удалось затронуть струны души каждого осужденного, донеся через музыкальные произведения боль и ужас тех страшных событий, а также радость победы.