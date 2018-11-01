В апатитском следственном изоляторе успешно справились с условным пожаром

В апатитском следственном изоляторе № 2 прошло пожарно-тактическое учение по тушению условного возгорания. По легенде, пожар возник в библиотеке учреждения вследствие короткого замыкания электропроводки.

В учениях принял участие личный состав пожарно-спасательных подразделений Мурманской области муниципального образования г. Апатиты, сотрудники дежурной смены и группы пожарной профилактики отдела режима и надзора СИЗО-2.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие пожарных подразделений с личным составом исправительного учреждения. Пожарно-тактическое занятие показало слаженность действий личного состава СИЗО-2 при тушении условного пожара в подведомственном УФСИН учреждении. В том числе, была отработана полная эвакуация людей из прилегающего к очагу возгорания здания.

По оценке руководства учений, личный состав пожарных частей, а также сотрудники следственного изолятора с поставленной задачей справились.