В апатитской школе пытались скрыть факт драки учащихся

Прокуратурой г.Апатиты проведена проверка по факту получения подростком травмы в образовательной организации и неоказанием ему надлежащей медицинской помощи. Поводом к проведению проверки послужило обращение законного представителя 14-летнего учащегося МБОУ СОШ г.Апатиты № 10.

Проверкой установлено, что 5 сентября 2017 года в здании МБОУ СОШ г.Апатиты № 10 учащийся 8 класса в ходе возникшей ссоры с другим несовершеннолетним, учащимся этой же школы, получил телесные повреждения в область носа (кровотечение из носа), а также в виде перелома на правой руке пястной кости (со смещением). При этом отдельными работниками школы, которым были известны обстоятельства случившегося, не были приняты меры для вызова скорой медицинской помощи пострадавшему несовершеннолетнему.

Впоследствии подросток был доставлен в приёмный покой ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» законными представителями, где ему была оказана медицинская помощь.

Помимо изложенного, родители пострадавшего не были своевременно уведомлены образовательной организацией по факту травмы несовершеннолетнего.

По результатам проверки прокурором города в адрес директора МБОУ СОШ г.Апатиты № 10 внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.