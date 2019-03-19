В апреле потребители услуг АО «МЭС» получат квитанции с корректировкой платы за отопление

В квитанциях за март текущего года АО «МЭС» отразит корректировку платы за отопление за 2018 год. В апреле её получат жители домов, в которых установлены общедомовые приборы учёта теплоэнергии.

В соответствии с действующим в теплоснабжающей компании регламентом, АО «МЭС» заблаговременно уведомило о предстоящих корректировках органы жилищного надзора, администрации муниципальных образований и управляющие компании, которые ответственны за теплопотребление домов.

Напомним, корректировка – это ежегодный перерасчёт для домов, в которых установлены общедомовые приборы учета теплоэнергии. Результатом является либо возврат средств, либо доначисления. Суммы индивидуальны, так как зависят от теплопотребления конкретного здания.

Контакты специалистов, по которым жители могут получить персональную консультацию и - при необходимости - обратиться за рассрочкой платежа, будут размещены на платежных документах. Также подробную информацию о порядке расчетов по показаниям теплосчетчиков можно узнать из памятки, разработанной АО «МЭС» для населения и рекомендованной органам местного самоуправления для разъяснительной работы.