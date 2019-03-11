В апреле предельная сумма оплаты покупок без ПИН-кода с помощью системы Visa будет поднята до 3 тысяч рублей

Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тысяч рублей. Напомним, сейчас его нужно вводить, если платеж превышает 1 тысячу рублей.

Письмо с новыми правилами было разослано банкам, рассказали «РБК» три источника в банковской сфере. Его получение подтвердили в «Альфа-банке» и «ФК Открытие», об инициативе также известно «ВТБ».

Новые правила должны вступить в силу в середине апреля, рассказали два источника. Требования платежной системы касаются всех банков — участников системы Visa, пояснил руководитель по развитию эквайринга «Альфа-банка» Денис Хренов.

По данным исследования Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Visa в России на 1 января 2019 года составляла 39,5% от общего количества. Держатели карт Visa в прошлом году оплатили товары и услуги на 10,4 трлн рублей — это почти половина (47,3%) всех оплаченных картами покупок.

Повышение суммы, при которой не требуется вводить ПИН-код, объясняется макроэкономической ситуацией и конъюнктурой рынка, рассказал вице-президент, руководитель департамента эквайринга «ВТБ» Алексей Киричек.

Ныне действующий лимит — 1 тысяча рублей — был установлен, когда курс валюты был в два с лишним раза ниже, а сами бесконтактные платежи являлись новинкой для рынка, поэтому сейчас, когда бесконтактные платежи вошли в привычку, Visa поднимает его для продолжения развития рынка безналичных платежей, полагает Денис Хренов.