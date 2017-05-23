За первые 4 месяца текущего года оборот розничной торговли снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год - до 9 трлн 64,7 млрд рублей, сообщил Росстат. В апреле розничная торговля перестала снижаться - впервые с начала 2015 года. Динамика оказалась нулевой, оборот розницы в прошлом месяце составил 2 трлн 329,3 млрд рублей.

Динамика рынка в апреле оказалась лучше ожиданий экономистов: консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал снижение оборота розничной торговли на 0,8%. В марте снижение рынка составило 0,4% - также лучше прогноза.

По данным статистического ведомства, оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле сократился на 1% (на 1,5% в марте) - до 1 трлн 129,7 млрд рублей. За 4 месяца оборот продовольственной розницы снизился на 2,5% - до 4,405 трлн рублей.

Оборот торговли непродовольственными товарами в прошлом месяце вырос на 0,9% (в марте - на 0,6%) - до 1 трлн 199,6 млрд рублей, в январе-апреле - снизился на 0,3% - до 4 трлн 659,7 млрд рублей.