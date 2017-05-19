В апреле в Мурманской области больше всего подорожали продовольствие, резиновая обувь и медуслуги

Как сообщает Мурманскстат, в апреле 2017 года в Мурманской области по сравнению с предыдущим месяцем по группам и видам продовольственных товаров зафиксировано увеличение цен на овощи (на 9,0%), сливочное масло (на 2,5), фруктово-ягодные и овощные консервы, безалкогольные напитки (на 1,0), кофе (на 0,8), варёные колбасы, молоко и молочную продукцию (на 0,7%). Вместе с тем снизились цены на сахар (на 2,9%), крупу и бобовые (на 2,6), яйца, подсолнечное масло (на 1,8), мясо птицы (на 1,4), фрукты и цитрусовые (на 1,3), муку (на 1,0%).

По группам непродовольственных товаров наибольшее повышение цен отмечено на резиновую обувь (на 3,1%), велосипеды (на 2,2), бельё для детей ясельного возраста (на 1,8), табачные изделия, ювелирные изделия (на 1,7), кожаную обувь (на 1,6), чулочно-носочные изделия (на 1,2), часы (на 1,1), трикотажные изделия (на 0,9), парфюмерно-косметические товары (на 0,8%). Цены на средства связи снизились (в среднем на 0,7%).

Среди услуг наиболее подорожали медицинские услуги (на 2,5%) и абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений (на 2,3%). Кроме того, возросла стоимость проезда в такси (на 1,6%), поездах дальнего следования (на 1,2), а также услуг в сфере зарубежного туризма (на 1,0%). Снижение цен отмечено на начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (на 1,5%), проживание в гостинице (на 1,1), услуги банков (на 0,7%).