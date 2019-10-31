В апробации новой модели ЕГЭ по информатике в компьютерной форме приняли участие около 180 выпускников школ Мурманской области

Тренировочный ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме прошел в Мурманской области 30 октября в штатном режиме. Для его проведения было задействовано 17 пунктов проведения экзаменов во всех муниципалитетах области. В апробации новой модели приняли участие около 180 обучающихся.

По мнению преподавателя Мурманского академического лицея Романа Еннера, необходимость проведения экзамена по информатике в компьютерной форме назрела давно. «Информатика – это практическая наука, и вузы хотят видеть в рядах своих студентов людей, умеющих программировать. А экзамен в привычной форме не проверяет в полной мере практические навыки выпускников», – уверен он.

По оценке технических специалистов, сложностей в подготовке и проведении экзамена не возникло: пакеты заданий, сборники программ, присланные ФИПИ, на современных обновленных компьютерах устанавливаются без проблем. При проведении экзамена каждый участник обеспечивается отдельным компьютером, может использовать среды разработки и офисное программное обеспечение. Во время проведения экзамена компьютер отключен от интернета.

«Компьютерные технологии дают широкие возможности для решения экзаменационных заданий при условии, что умеешь ими пользоваться, – отметил технический специалист Ярослав Талыбов. – Информатика – это наука об обработке информации, а компьютер, программное обеспечение – инструмент, который эту самую обработку упрощает. И тем самым упрощает сдачу экзамена. Например, можно сразу увидеть, выполняется ли задание, правильно ли составлен алгоритм».

Несмотря на то что это апробация, процедура проведения экзамена максимально приближена к реальным условиям. КИМ по информатике и ИКТ разработаны таким образом, что ответы участников не требуют экспертной проверки, все работы проверяются и оцениваются в автоматизированном режиме. Плановая дата ознакомления с результатами экзамена – 14 ноября.