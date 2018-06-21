В Архангельске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму

В нём приняли участие председатели профильных комитетов Мурманской областной Думы Лариса Круглова и Максим Белов. Депутаты из регионов Северо-Запада обсудили изменение государственной стратегии в развитии въездного внутреннего туризма, сохранение и восстановление объектов культурного наследия.

Они также поделились опытом в сфере развития туризма, в целом отметив привлекательность Северо-Западного региона, как для российских, так и для иностранных гостей.

Парламентарии поддержали обращение ПАСЗР в Правительство Российской Федерации о введении специального режима, предусматривающего оформление виз в форме электронного документа для иностранных граждан, прибывающих на территорию России в туристических целях.

С докладом по вопросу выступил Максим Белов, отметив, что действующая процедура получения обыкновенной однократной деловой или туристической визы для посещения России туристами из стран Европы и Северной Америки достаточно сложна.

- Федеральным законом в новой редакции устанавливается право оформления обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронного документа гражданам иностранных государств, прибывающим в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток. Кроме того, с 1 июля 2019 года подобный порядок устанавливается и для граждан иностранных государств, прибывающих в нашу страну через пункты пропуска особой экономической зоны в Калининградской области. ПАСЗР полностью поддерживает данное решение в целях развития въездного туризма, и считает, что упрощенный порядок оформления въездных виз, в том числе, в форме электронного документа, для иностранных граждан, прибывающих в туристических или деловых целях, создает дополнительные возможности посещения объектов Северо-Запада России, увеличивая тем самым туристическую привлекательность наших регионов.

- Северо-Западный федеральный округ крайне интересен с точки зрения туризма. Потенциал здесь очень большой, интересные места для туристов есть в каждом субъекте округа, к ним можно отнести как памятники архитектуры, так и многочисленные природные достопримечательности, - подчеркнул Максим Белов.