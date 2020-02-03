В Арктических подразделениях Северного флота на острове Котельный прошли контрольные занятия по боевой подготовке

В 99-й тактической группе Северного флота, которая развёрнута на арктической военной базе «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых, прошли контрольные занятия по боевой подготовке. В них было задействовано более 100 военнослужащих.

Занятия проходили как внутри помещений, так и на открытой местности при низкой температуре воздуха. Военнослужащие сдали контрольные нормативы по вождению колёсной и гусеничной техники в условиях полярной ночи, выполнили упражнения по огневой подготовки из штатного стрелкового оружия на полигоне острова Котельный.

Отдельно были проверены боевые расчёты батарей зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-1С». Они отработали подготовку комплексов, марш до огневой позиции и стрельбу по воздушной и наземной целям.

Как сообщает пресс-служба СФ, кроме огневой подготовки контрольные занятия были проведены по радиационной, химической и биологической защите, медицинской, специальной и строевой подготовке. Военнослужащие тактической группы выполнили нормативы надевания противогазов и защитных комплектов, оказания первой медицинской помощи при различных видах поражения.

Эти занятия прошли внутри административно-жилищного комплекса «Северный клевер».