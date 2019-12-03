В арктической бригаде Северного флота прошли первые в новом учебном году занятия с ездовыми собаками

2 декабря в отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота состоялись первые в новом учебном году занятия по управлению собачьей упряжкой и буксировке лыжников. В них приняли участие наиболее подготовленные военнослужащие мотострелкового соединения на лыжах со штатным вооружением.

Как сообщает пресс-служба СФ, занятия с арктическими мотострелками провела опытный каюр и многократный призёр всероссийских состязаний по ездовому спорту рядовая арктической бригады Надежда Тимонина, которая является нештатным кинологом соединения. Она показала военнослужащим как снаряжать и расставлять ездовых собак в упряжке, обучила командам, которые подаются собакам при управлении нартами, а также при буксировке лыжников.

Во время тренировки мотострелки практически отработали движение на лыжах за собаками по снежной целине и по насту, а также перевозку условно раненого бойца на нартах.