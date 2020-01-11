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Мурманская область. Арктика11.01.20 07:30

В арктической бригаде Северного флота проведены занятия по вождению вездеходов на пересеченной местности

Вчера в арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли занятия с водителями двухзвенных вездеходов ТТМ-4902ПС-10 по преодолению препятствий на пересеченной местности. Занятия проходили на отдаленном полигоне соединения недалеко от поселка Алакуртти, где в равной степени были представлены особенности рельефа местности в Заполярье: редколесье, овраги, скопления валунов и другие естественные преграды.

Занятия стали первым учебным опытом для механиков водителей в 2020 году и хорошим испытанием для машин. Тактико-технические характеристики вездеходов позволили без особого труда преодолеть все преграды в условиях низкой температуры и обильного снегопада. Глубина снежного покрова на полигоне местами достигала одного метра.

Высокая проходимость вездехода в особо тяжёлых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким средним давлением на грунт, достаточно высокой удельной мощностью, большим дорожным просветом, использованием при повороте принципа складывания звеньев без изменения тягового усилия и скорости.

Как сообщает пресс-служба СФ, система принудительного складывания звеньев в вертикальной плоскости расширяет возможности вездехода при преодолении различных препятствий. Угол преодолеваемого подъема — до 35 градусов. Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием-поставщиком с учетом полученных рекомендаций по эксплуатации в данной климатической зоне.

 

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