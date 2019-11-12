В арктической бригаде Северного флота создан питомник ездовых собак

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота, дислоцированной в посёлке Алакуртти Мурманской области, сформирован питомник ездовых собак. В него были приняты на содержание щенки и несколько взрослых собак породы сибирский хаски.

В настоящее время собаки проходят курс подготовки для работы в упряжке. Дрессирует и ухаживает за ними опытный каюр, многократный призёр всероссийских состязаний по ездовому спорту рядовая арктической бригады Надежда Тимонина.

С началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады.

Как сообщает пресс-служба СФ, раньше при проведении показных и ознакомительных занятий по управлению традиционным транспортом коренных народов Крайнего Севера и Арктики для военнослужащих разведывательных подразделений арктической бригады использовались личные собаки отдельных энтузиастов ездового спорта из Мурманской области. Отныне несколько ездовых собачьих упряжек будет на постоянной основе действовать в составе соединения наряду с караульными собаками.