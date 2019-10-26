В арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли контрольные занятия по итогам летнего периода обучения

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли контрольные занятия по итогам летнего периода обучения. В ходе занятий арктические мотострелки продемонстрировали свои знания и умения, отработали действия подразделений при выходе в районы сосредоточения, подготовке и ведении оборонительного и наступательного боя.

В ходе проверочных мероприятий на полигоне Алакуртти был проведен комплекс контрольных зачётных мероприятий по стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, а также выполнены контрольные упражнения по метанию гранаты. Военнослужащие отработали ведение огня по движущимся и стационарным мишеням на различных дистанциях в светлое и тёмное время суток.

Водители колёсной и гусеничной техники выполнили ряд упражнений по преодолению сложных участков маневрирования, прохождению колейного моста, противотанкового рва. Помимо практических упражнений, водители и механики сдавали зачёты, включающие в себя знание материальной части и требований техники безопасности.

Как сообщает пресс-служба СФ, кроме сдачи нормативов по стрельбе, вождению, радиационной, химической и биологической защите, мотострелки продемонстрировали свою подготовленность в тактической подготовке, которая включает в себя изучение теории боя, вооружения, а также совершенствование умений и навыков в ведении боевых действий.

Контрольные занятия по итогам летнего периода обучения проводились при строгом соблюдением всех правил техники безопасности. По оценке командования, личный состав бригады проявил себя с лучшей стороны на всех этапах испытаний, которые проходили в дневное и в ночное время в сложных погодных условиях.