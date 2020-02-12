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Мурманская область. Арктика12.02.20 08:00

В Арктической зоне РФ на долю Мурманской области в 2018 году приходилось 62% работников, выполнявших научные изыскания

В 2019 году в Мурманской области научными исследованиями и разработками (НИР) в Мурманской области занимались 33 организации (без субъектов малого предпринимательства), в том числе две организации – в области нанотехнологий. В организационной структуре науки преобладали научно-исследовательские институты государственного сектора, в которых было сосредоточено подавляющее большинство научных кадров (более 95 процентов).

Как сообщает Мурманскстат, численность штатных работников организаций нашего региона, выполнявших научные исследования и разработки, в 2014-2018 годах составляла около 2 тысяч человек. Из них почти 60 процентов непосредственно участвовали в НИР (исследователи и техники), большинство из них были заняты в области естественных и технических наук.

Учёную степень доктора наук имели 12 процентов исследователей, кандидата наук – 42 процента. В численности исследователей женщин насчитывалось около 45 процентов. Среди докторов наук их доля составляла 24 процента, среди кандидатов наук – 43 процента.

Средний возраст исследователей с 2014 года увеличился на один год и составил 49 лет (целевой индикатор Стратегии инновационного развития Российской Федерации: к 2020 году – 43 года).

Внутренние затраты на исследования и разработки достигли в 2018 году 2,6 миллиарда рублей. Основным источником их финансирования являлись средства федерального бюджета с долей 83 процента. Более 40 процентов внутренних затрат на НИР в 2018 году приходилось на одно из приоритетных направлений развития науки, технологий и техники – рациональное природопользование.

Подготовкой научных кадров высшей квалификации в области занимаются пять организаций, в одной из них наряду с аспирантурой открыта докторантура. В 2018 году из аспирантуры выпущены 33 человека (в том числе с защитой диссертации – всего один), из докторантуры – три человека.

В Арктической зоне Российской Федерации на долю Мурманской области в 2018 году приходилось 62 процента численности работников, выполнявших научные изыскания, и 55 процентов – внутренних затрат на НИР. А в 2017 году область занимала четвёртое место среди регионов Северо-Западного федерального округа по удельному весу научных исследований и разработок в валовом региональном продукте.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки» в 2019 году составила 69,4 тысячи рублей (предварительные данные), научных сотрудников в государственных учреждениях науки и образования, в отношении которых «майскими» указами Президента Российской Федерации предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы, –  108,2 тысячи рублей.

 

 

 

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