В Арктике будут сокращать количество судов использующих тяжёлое топливо

Министерство природных ресурсов и экологии будет стимулировать постепенный переход судов в Арктике на атомное и газовое топливо. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Донской, передает «Интерфакс». «Мы эту тему активно обсуждаем на различных площадках, посвященных Арктике», - сказал Донской 25 июля.

По его словам, для сокращения уровня использования тяжёлого топлива в Арктике в настоящее время ведётся активное строительство атомного ледокольного флота. «Кроме того, в рамках Арктического совета в сентябре будет утверждён пилотный проект по строительству судов для использования в арктических реках на принципах гриншипинга. Проект предполагает, в том числе, использование сжиженного природного газа и будет реализован компанией «Волготанкер» с участием средств по линии Инструмента поддержки проектов Арктического совета», - отметил министр.

Он сообщил, что ряд предложений разрабатывается в рамках арктического проекта с Всемирным банком, однако в настоящий момент они заморожены.

«Мы эту тему не оставляем, она достаточно перспективна, нас поддерживают газовые компании, работа идёт. Мы исходим из того, что сначала надо отработать направление, которое позволит увеличить количество судов на сжиженном природном газе, а уже из того, как удастся это запустить, можно будет рассматривать все остальное», - добавил Донской.

Ранее сообщалось, что Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) совместно с Всемирным фондом дикой природы (WWF) начнёт разрабатывать меры для снижения экологических рисков и постепенного отказа от использования мазута как топлива для арктического судоходства. С инициативой скорейшего решения этой проблемы выступила канадская делегация в штаб-квартире IMO на 71-й сессии комитета по защите морской среды, сообщалось на сайте WWF России.

По данным организации, США, Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, а также некоторые неарктические страны поддержали инициативу отказа от подобного вида топлива.

На сайте WWF России отмечалось, что мазут (или судовое остаточное топливо) до настоящего времени активно используется в Арктике, а в ряде стран его доля составляет до 75% от всего используемого топлива. С ростом интенсивности судоходства в регионе повышаются риски аварийных разливов нефтепродуктов, которые особенно разрушительны для морской флоры и фауны Арктики. Согласно оценкам WWF, аварийные разливы нефти в настоящее время практически невозможно ликвидировать из-за отсутствия эффективных технологий и инфраструктуры. По этим же причинам использование мазута уже запрещено в Антарктике.

WWF России предлагает в качестве альтернативы мазуту для бункеровки арктических судов использовать сжиженный природный газ (СПГ), что позволит полностью исключить один из источников аварийных нефтяных разливов.