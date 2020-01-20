В Арктике продолжается развитие объектов военной инфраструктуры

Всего за последние годы в Арктике специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России с использованием инновационных технологий построено 590 объектов общей площадью более 720 тысяч квадратных метров.

Для размещения подразделений дивизий ПВО Северного флота в Тикси завершено возведение первоочередных объектов военного городка общей площадью 4600 квадратных метров. На острове Земля Александры в полном объёме обустроен военный городок Нагурское. В прошлом году в посёлке Белушья Губа архипелага Новая Земля завершена реконструкция школы, которая обеспечила комфортные условия обучения для всех детей военнослужащих.

С опережением графика на один год выполнены мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктике на территориях размещения войск. Очищено более 113 тысяч квадратных километров, собрано 23 тысячи тонн металлолома, 18600 – вывезено. На архипелаге Новая Земля методом подрыва утилизировано 453 здания, подлежащие сносу.

В 2020 году мероприятия по экологической очистке будут продолжены на мысе Марре-Сале, архипелаге Новая Земля, островах Кильдин и Врангель, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.