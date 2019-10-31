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Мурманская область. Арктика31.10.19 10:00

В Арктике развитие экономики, прежде всего, ориентировано на добычу и использование природных ресурсов и на обеспечение функционирования СМП

Комитет Совета Федерации (СФ) по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитет СФ по экономической политике организовали парламентские слушания на тему «О ходе подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года». Провёл мероприятие председатель Совета по Арктике и Антарктике при СФ, заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов.

Как сообщает пресс-служба СФ, по словам сенатора, Совет Федерации как палата регионов приветствует тот факт, что при разработке Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года учитываются позиции субъектов Федерации. «Хорошо зарекомендовал себя механизм стратегических сессий, в ходе которых на местах обсуждаются предложения в проект Стратегии. Это позволит в кратчайшие сроки сформировать очень содержательный, сбалансированный документ и представить его к 1 декабря 2019 года в соответствии с поручением главы государства».

Александр Акимов отметил, что учёт мнений и рекомендаций всех заинтересованных сторон позволит Стратегии стать документом прямого действия, содержащим конкретные меры социально-экономического развития Арктического макрорегиона, сохранения его уникальной природной экосистемы.

Парламентарий считает важным включить в Стратегию положение по разработке и принятию законодательного акта, закрепляющего статус Арктической зоны РФ в качестве объекта государственного регулирования.

Александр Акимов подчеркнул, что Стратегия не является обособленным документом. Она призвана стать частью системы стратегического планирования страны. Её положения должны быть связаны в первую очередь с национальными проектами и другими стратегическими документами.

Вместе с тем, по словам сенатора, необходимо учитывать, что в Арктике развитие экономики, прежде всего, ориентировано на добычу и использование природных ресурсов и на обеспечение функционирования Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации России в Арктике. Экономическая деятельность в Арктике должна стать максимально привлекательной для инвесторов, а для этого следует предусмотреть ряд преференций. Также важно предусмотреть механизмы расширения участия хозяйствующих субъектов в социально-экономическом развитии Арктики.

Александр Акимов отметил, что помимо экономических вопросов, Стратегия должна содержать мощный социальный раздел, посвященный конкретным целям и задачам. Важно найти оптимальные решения по повышению качества жизни населения с учётом особых географических и климатических условий Арктики.

Среди основных направлений работы, добавил законодатель, должны быть подготовка и закрепление на данных территориях востребованных на арктическом рынке труда квалифицированных кадров, а также расширение системы целевого обучения. Это задача, прежде всего, региональных органов власти, работодателей и вузов.

Парламентарий назвал несырьевым драйвером развития экономики Арктического региона - его историко-культурное наследие, в том числе уникальные памятники деревянного зодчества.

Александр Акимов считает, что реализация хозяйственных проектов не должна вестись в ущерб экологической безопасности.

Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметил, что в феврале 2019 г. ведомству были переданы полномочия по социально-экономическому развитию Арктической зоны.

«Новая арктическая стратегия России – это система документов, которая включает Федеральный закон об особом экономическом режиме в Арктике, где впервые на законодательном уровне будет установлено понятие «Арктической зоны» и особой системы управления ее развитием», — сказал он.

Александр Крутиков подчеркнул, что Стратегия готовится с широким участием регионов, экспертов, научного сообщества, гражданского общества. «В каждом регионе состоялись очные обсуждения. Завтра мы завершаем серию таких обсуждений проведением мероприятия в Анадыре».

По итогам обсуждения председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что обсуждаемые вопросы имеют ключевое значение для развития Арктической зоны России. «Стратегическое значение этого региона особо важно при развернувшейся конкурентной борьбе разных стран за влияние в Арктике. Считаем, что необходимо применить комплексный подход в решении проблем устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации», - указал сенатор.

По его словам, Стратегия развития Арктической зоны до 2035 г. должна обозначить причины и основания реализации особой государственной политики в Арктике, базовые цели и национальные приоритеты. Ключевое направление, по которому необходимо прорабатывать Стратегию – это стимулирование экономического роста Арктического региона.

В вопросах охраны природы Арктики у России имеются международные обязательства, которые также требуют применения в её отношении особой экологической политики, подчеркнул Андрей Кутепов.

Сенатор отметил, что, по оценкам экспертов, в Арктике располагается около 30 процентов неразведанных мировых запасов нефти и 15% неразведанных мировых запасов газа, а начальные суммарные извлекаемые ресурсы составляют 80 млрд тонн нефтяного эквивалента. «Сейчас работа по освоению и разработке месторождений углеводородного сырья, идёт путём реализации точечных инвестиционных проектов, поэтому особую актуальность приобретает оценка региональных эффектов от их деятельности». Кроме этого, в Арктике обнаружены запасы платины, алмазов, золота и других, в том числе стратегических, металлов. Многие месторождения здесь уникальны, сказал Андрей Кутепов.

Сенатор подчеркнул, что в бизнес-моделях арктических проектов, которые планируется запускать в Арктической зоне РФ, необходимо учитывать изменение климата.

По его словам, горнодобывающая промышленность – это локомотив освоения Арктики, потому что в Арктической зоне России, помимо нефти и газа, имеется много месторождений полезных ископаемых на всем побережье, на протяжении всего Северного морского пути. Рост добычи ресурсов требует развития транспортно-логистических маршрутов, коридоров, инфраструктуры и развития сервиса.

Андрей Кутепов указал, что реализация крупных инвестпроектов создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Таким образом, будет сформирован долгосрочный заказ на танкерный и ледокольный флот. При этом он заметил, что ведение малого и среднего бизнеса в Арктическом регионе имеет свои особенности, которые должны учитываться и на уровне региона, и на уровне выстраивания государственной политики. «Отдельного внимания и индивидуального подхода требуют арктические моногорода, для которых малый и средний бизнес – один из способов решения проблем занятости и развития экономики».

Эффективное освоение Арктической зоны России, подчеркнул Андрей Кутепов, требует поддержки. Роль государства в Арктике должна быть системной. Исключительную важность имеет создание привлекательных для инвестиций условий. «Необходимо выстроить общую модель поддержки инвестиций, сформировать систему налоговых преференций и обеспечения гарантированной стабильности этих проектов на весь период их жизнедеятельности», - сказал Андрей Кутепов.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, аудитор Счётной палаты РФ Светлана Орлова, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, общественных организаций и экспертного сообщества.

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