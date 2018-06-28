В Арктике возникло «горячее пятно» - учёные предрекли климатическую катастрофу

Учёные из института морских исследований в норвежском Тромсе установили быстрые и резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. По их мнению, данный регион теряет признаки арктического климата и в скором времени может стать частью атлантической климатической системы. Их выводы опубликованы в научном журнале «Natural Climate Change».

В Баренцево море входят два региона с разными климатическими условиями: на севере климат холодный, его экосистемы связаны с ледовым покровом, а на юге преобладают более мягкие атлантические условия. Данное различие сложилось из-за того, что в южную часть моря поступают тёплые солёные воды Атлантики, а на север приходят пресные холодные воды Арктики.

По наблюдениям учёных, холодные воды с каждым годом всё больше отступают к северу из-за напора атлантических вод.

Учёные посчитали, что главную роль в данном процессе играет нарушение стратификации водных слоёв из-за постепенного снижения пресной воды, которая поступает в Баренцево море при таянии льдов. При нормальном климатическом цикле ледовой покров тает и поверхность океана получает холодную пресную воду, которая формирует новый ледовый покров следующей зимой.

В случае, если холодной воды недостаточно, то стратификация начинает нарушаться. Исследователи пришли к выводу, что уменьшение количества пресной воды привело к тому, что в Арктике возникло «горячее пятно», которое неизбежно губительно скажется на экосистеме Баренцева моря. Они отметили, что данный процесс является необратимым, пишет mail.ru.