В Арктику для Минобороны России доставлено 10 тысяч тонн стройматериалов

В интересах Военно-строительного комплекса Минобороны России «Оборонлогистика» осуществила поставку 10 тысяч тонн инертных строительных материалов и специальной техники на архипелаг Новая Земля для обустройства военной инфраструктуры в Арктике.

Рейсы из Мурманска на Новую Землю выполнялись в самом конце навигации практически в ледовых условиях. Все грузовые операции велись круглосуточно и были выполнены в максимально короткие сроки.

Ранее, в навигацию 2019 года, в рамках исполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации «Оборонлогистика» выполнила 11 рейсов в пункты Арктики и на архипелаг Новая Земля, доставив при этом около 30 тысяч тонн воинских грузов и грузов Военно-строительного комплекса.

Кроме того, в рамках программы по очистке Арктики обеспечен вывоз более 3 тысяч тонн металлолома и устаревшей техники с острова Котельный и из пунктов архипелага Новая Земля.

Основными портами погрузки при организации доставки грузов в пункты Арктики являются Мурманск, Архангельск, Владивосток, Ванино, Петропавловск-Камчатский. Во всех пунктах выгрузки на арктических островах, куда доставляются воинские грузы, портовая инфраструктура отсутствует. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются «Оборонлогистикой» на необорудованный берег с применением рейдовых плавсредств, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.