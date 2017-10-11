В «Ассоциации замещающих родителей Мурманской области» новый председатель

В Мурманске состоялось отчетно-перевыборное собрание региональной общественной организации «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области». Участники встречи заслушали отчет о проделанной общественной организацией работе за 2016/2017 учебный год, обсудили план работы на 2017/2018 учебный год, утвердили программы профилактической направленности «Детство без обид».

В течение прошлого года региональная ассоциация организовала слет выпускников организаций для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Зажги свою звезду - 2017», провела семинары-практикумы для замещающих родителей в городах Апатиты и Мончегорск по теме «Родительская любовь и воспитание». Организовала проведение круглого стола для председателей клубов замещающих родителей, действующих в Мурманской области, представителей органов опеки и попечительства, служб сопровождения замещающих семей по вопросам защиты прав детей-сирот.

В ходе отчетно-перевыборного собрания состоялись перевыборы председателя региональной ассоциации, теперь работу общественной организации возглавит Балмасов С.А.

Собрание прошло в теплой, дружеской обстановке. Каждый участник смог выразить свои пожелания по работе региональной общественной организации «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области», поделиться опытом воспитания и развития своих приёмных детей.