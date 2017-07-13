В «Авангарде» появится уникальный спортивный паркет

В большом зале городского спортивного центра «Авангард» кипят ремонтные работы. Строители готовят основание для нового пола с амортизацией, удобного для активных игр.

– Паркет уникальный, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – Высокие плотные доски выполнены из натурального дерева. Пол обладает амортизационными свойствами, что позволит избежать травм во время матчей и тренировок.

После установки пола существенно расширится функционал спортивного зала: помимо традиционного мини-футбола в нем можно будет заниматься баскетболом, волейболом, большим теннисом.

– В Мурманске очень сильная спортивная школа по баскетболу, – добавил после осмотра обновляющегося зала глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Много лет у нее не было собственной тренировочной базы. Теперь колыбелью мурманского баскетбола официально станет «Авангард».

Кроме этого, рабочие уже завершили обновление потолка, выровняли и покрасили стены, заменили вентиляцию. Закончен ремонт балкона-трибуны и четырех раздевалок для спортсменов с душевыми кабинами и туалетными комнатами.