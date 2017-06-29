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Мурманская область. Арктика29.06.17 15:19

В августе 30 курсантов Морского института МГТУ станут участниками похода по Северному морскому пути

В Мурманском государственном техническом университете прошла встреча ректора Сергея  Агаркова с командующим Северным флотом  ВМФ России – Объединенным стратегическим командованием «Север» вице-адмиралом Николаем Евменовым.

В ходе общения ректор доложил командующему СФ о ходе мероприятий по подготовке к открытию военно-морской кафедры в МГТУ. В частности, стороны детально обсудили материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Также была представлена согласованная с командованием кандидатура, рекомендуемая на должность начальника военной кафедры.

На сегодняшний день решение по открытию военной кафедры в МГТУ прошло все необходимые согласования в федеральных органах государственной власти. По имеющейся информации, уже в ближайшее время ожидается подписание соответствующего указа.

В рамках обсуждения были выделены 5 узловых направлений взаимодействия и сотрудничества – это: 1. Обучение, подготовка и переподготовка военнослужащих, уволенных в запас. 2. Поступление с приоритетом молодых людей, срочнослужащих после демобилизации из вооруженных сил на обучение по образовательным программам, реализуемым в МГТУ, на морские специальности.  3. Организация стажировки, включая плавательную практику в частях и на кораблях Северного флота. 4. Набор на военную контрактную службу выпускников МГТУ, особенно получивших образование по инженерно-техническим специальностям.  5. Военно-патриотическое воспитание студенческой молодежи.

Кроме того, был обсужден ряд проектов по прохождению плавательной практики курсантов Морского института МГТУ на судах и кораблях Военно-морского флота РФ. Уже в августе текущего года участниками похода по Северному морскому пути могут стать 30 курсантов Морского института МГТУ. Большая часть курсантов пойдут на флагмане ВМФ России – атомном крейсере «Пётр Великий», остальные – на судах обеспечения ВМФ.

Одним из важнейших тем делового визита стало обсуждение вопросов взаимодействия МГТУ с Северным флотом по военно-патриотическому воспитанию, в том числе взаимодействию с обучающимися филиала Нахимовского военно-морского училища, которое начнёт свою работу в Мурманской области осенью 2017 года.

Командующий СФ обратил особое внимание на актуальность организации и проведения такой работы. По его мнению, крайне важно уделять должное внимание военно-патриотическому воспитанию, особенно сегодня, когда всевозможные радикальные движения буквально объявили охоту на молодых людей, вовлекая их в экстремистские организации.

Кроме того, военно-патриотическое воспитание должно заложить основы личности настоящего гражданина страны, как будущего защитника своего Отечества, способствовать совершенствованию военных знаний, стать подготовкой к службе в рядах Вооруженных сил РФ.

Напомним, в мае 2017 года университет приступил к реализации «дорожной карты» по созданию военной кафедры. Документ был подписан Главнокомандующим Военно-Морским Флотом РФ адмиралом Владимиром Королёвым.

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