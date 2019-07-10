Мурманская область. Арктика10.07.19 14:38
В августе казачье общество «Хутор Оленегорский» проведёт День открытых дверей
Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский» готовится к проведению в августе Дня открытых дверей.
11 июля на базе штаба общества состоится рабочая встреча, в которой примут участие первый заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров, атаман казачьего общества «Хутор Оленегорск» Андрей Дымов, специалисты министерства, администрации Оленегорска, казаки.
Планируется осмотр экспозиции «Казачья быль» музея «Казачья слава» казачьего общества «Хутор Оленегорский» и презентация разработанной казачьим обществом программы по патриотическому воспитанию молодёжи. Экспозиция «Казачья быль» создана в рамках субсидий, выделяемых из областного бюджета казачьим обществам Мурманской области.
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Евгений
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Zdoroviak
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