В августе казачье общество «Хутор Оленегорский» проведёт День открытых дверей

Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский» готовится к проведению в августе Дня открытых дверей.

11 июля на базе штаба общества состоится рабочая встреча, в которой примут участие первый заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров, атаман казачьего общества «Хутор Оленегорск» Андрей Дымов, специалисты министерства, администрации Оленегорска, казаки.

Планируется осмотр экспозиции «Казачья быль» музея «Казачья слава» казачьего общества «Хутор Оленегорский» и презентация разработанной казачьим обществом программы по патриотическому воспитанию молодёжи. Экспозиция «Казачья быль» создана в рамках субсидий, выделяемых из областного бюджета казачьим обществам Мурманской области.