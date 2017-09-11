В августе объёмы доставки уловов в Мурманск упали, но портовики всё равно рады

Ушедшее лето порадовало заполярных рыбаков хорошими уловами, а портовиком растущими объёмами поставок грузов в порт. Особенно удачными оказались первые два месяца лета. Так, в июне Мурманский морской рыбный порт обработал 23,4 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, а в июле – 26,5 тысячи. В августе темпы резко снизились – в Мурманск доставили 17,1 тысячи тонн рыбопродукции, но это в любом случае выше показателей прошлого года.

- Падение объёмов добычи рыбы в последнем месяце лета объясняется ситуацией на промысле: крупных скоплений рыбы стало меньше, у рыбаков больше времени уходило на их поиски, а значит, переходы до порта стали длиннее. Некоторые траулеры даже возвращались в Мурманск с неполными трюмами из-за того, что топливо было на исходе, - рассказывает Виталий Клименков, главный диспетчер АО «Мурманский морской рыбный порт».

Несмотря на ухудшение промысловой обстановки, в августе в порт зашли 106 судов, из них 90 рыбопромысловых. Среди больших траулеров по объемам доставки лидирует траулер-сейнер «Лазурный» (ООО «Айсберг-Норд») – 883 тонны мороженой рыбы, а также траулер «Беломорск» (РК «Вирма») – 858 тонн. У средних траулеров первое место делят «Проект-1» (ООО «Гела»), доставивший 340 тонн, и «Оксино» (ООО «Путина») – 230 тонн. Среди малых траулеров, работающих на прибрежном промысле, звание самого уловистого оспаривают «Алиот» (ООО «Вестимпекс») с 120 тоннами охлаждёнки и «Хугинн» (ООО «Дальние Зеленцы») с 110 тоннами.

– Прогноз на сентябрь хуже, так рыба в порт пошла только под занавес первой декады, в первые дни осени судов почти не было, - продолжает Клименков.

Впрочем, на выходных в Мурманск пришли транспорта-рефрижераторы «Polfoss» и «Выборгский», а также несколько траулеров. Поэтому сейчас трудовая вахта у портовиков в самом разгаре.