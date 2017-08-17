В Баренцевом море дрейфует рыболовный сейнер «Хугинн»
Вчера около 23.30 в районе промысла в Баренцевом море рыболовный сейнер М-0236 «Хугинн» (судовладелец ООО «Дальние Зеленцы») потерял ход в результате намотки сетей на гребной винт.
Как сообщает Спасательно-координационный центр Росморречфлота, судно в дрейфе, главный двигатель в работе. Электропитание судовое, загрязнения окружающей среды нет. Угрозы жизни экипажа нет, пострадавших нет.
Судну требуется помощь буксира для проводки в порт. На помощь аварийному судну направится спасательное судно «Мурманрыба».
Судно будет отбуксировано в порт Мурманск. До подхода к «Хугинну» спасательного судна буксировку планирует проводить рыболовный сейнер М-206 «Киев».
Отметим, что это уже второй случай намотки сетей на винт, произошедший в августе этого года в Баренцевом море.