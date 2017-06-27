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Мурманская область. Арктика27.06.17 14:35

В Баренцевом море ищут рыбаков

В Баренцевом море в районе западного побережья о.Кильдин пропали 3 рыбака на резиновой лодке.

По данным Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота, рыбаки сообщили, что потеряли ход из-за неисправности мотора и их выбросило на берег. После ремонта мотора отойти от берега нет возможности из-за большого наката. Точное место нахождения потерпевшие бедствие определить не могут.

Оповещены все службы взаимодействия при ЧС. Катер МЧС пытался выйти из Кольского залива, но вернулся по погодным условиям. Из Кольского залива на поиски пропавших вышел «Вельбот-314» ПУ ФСБ по ЗАР.

Поиски на моторной лодке в районе о.Кильдин проводили друзья пропавших. На поиски направлен буксир ПСО СФ СБ-523. В район поиска вышло и судно «Мурманрыба». Поиск результата не дал.

Планируется вылет вертолёта МИ-8 ПСО СФ. Также в готовности вертолёт ФКУ «Северо-Западный АПСЦ».

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