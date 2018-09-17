В Баренцевом море из-за намотки сети на гребной винт остановлен главный двигатель траулера «Крым»

В Баренцевом море в 48 милях северо-западнее мыса Канин Нос на промысле, в 18.30 мск 15 сентября при выборке трала произошла намотка сети на гребной винт малого рыболовного траулера рефрижераторного (МРТР) «Крым» (порт регистрации Мурманск, судовладелц АО «Норд Вест Флот Компани»). Был остановлен главный двигатель.

Освободить гребной винт от намотки своими силами экипажу не удалось. По данным Спасательно-координационного центра, судно хода не имеет, дрейф 260 градусов – 1,8 узла. Угрозы жизни экипажу, загрязнения окружающей среды нет.

Решением судовладельца судну требуется помощь в размотке.

К аварийному судну из Кольского залива направлен спасательный морской буксир (СМБ) «Атрия» (порт регистрации Мурманск, судовладелец ФГБУ «Северный ЭО АСР») для снятия намотки. Ожидаемое время прибытия к аварийному судна – 18.00 мск 17 сентября.

Погода в районе происшествия: ветер южный, юго-восточный 9-12 м/с, волнение 1,0 м. Прогноз погоды на сутки благоприятный.

Безопасность судна и экипажа обеспечена находящимися в районе судами.