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Мурманская область. Арктика23.05.18 14:52

В Баренцевом море началось учение разнородных сил Северного флота с участием слушателей ВАГШ ВС РФ

Сегодня в Баренцево море вышли разнородные силы Северного флота для участия в учении, которое состоится в рамках ежегодных практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ (ВАГШ).

В ходе учения слушателям ВАГШ на примере практических действий разнородных сил Северного флота будут показаны организация управления силами в море, а также основные элементы противоминного обеспечения, противолодочной и противовоздушной обороны, применяемые при развертывании ударных сил в море.

Слушатели ведущего военного образовательного учреждения Российской Федерации смогут ознакомиться с практическими действиями сил Северного флота в море. Они будут состоять из четырех основных эпизодов - обеспечения соединением охраны водного района развертывания ударных сил; поиска и атаки подводной лодки корабельной поисково-ударной группой во взаимодействии с противолодочной авиацией; организации противовоздушной обороны сил флота в море с отражением ударов средств воздушного нападения противника и спасения личного состава, терпящего бедствие в море.

Как сообщает пресс-служба СФ, на этапе развертывания ударных сил Северного флота корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Котельнич» и «Коломна» обеспечит выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков».

Второй эпизод практических действий предусматривает поиск и условное уничтожение подводной лодки корабельной поисково-ударной группой совместно с противолодочной авиацией. Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск» во взаимодействии с экипажами противолодочного самолёта Ил-38 и вертолёта Ка-27ПЛ выполнит поиск и уничтожение подводной лодки условного противника с применением противолодочного вооружения.

В ходе эпизода по организации противовоздушной обороны сил флота в море экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Снежногорск» выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые установит фронтовой бомбардировщик Су-24.

Четвёртый эпизод предусматривает показ элементов спасения условно терпящего бедствие в море личного состава силами спасательного отряда в составе спасательного буксира судна СБ-100 и водолазного катера «Иван Швец» во взаимодействии с поисково-спасательным корабельным вертолётом Ка-27ПС.

Всего в учении  разнородных сил Северного флота задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.

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