В Баренцевом море российские рыбаки добыли более 248 тонн мойвы

По состоянию на 29 января текущего года российские рыбаки добыли более 248 тонн мойвы. На промысле работают шесть судов. Второе заседание штаба по организации мойвенной путины режиме видеоконференции провёл заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

По данным ФГБУ «ЦСМС», по состоянию на 29 января 2018 года, добычу ведут два предприятия Северного бассейна и четыре – Западного бассейна (Калининградская область). Основной вылов обеспечило судно «Капитан Едемский» АО «Атлантрыбфлот». С 30 января на судне «Капитан Сулимов» находится начальник промрайона Владимир Красун, который координирует работу экспедиции.

По прогнозу ФГБНУ «ПИНРО», с 30 января по 5 февраля будет продолжаться медленная миграция мойвы из районов зимовки. В восточной части косяки пройдут через Центральный желоб (как в пределах исключительной экономической зоны России, так и в открытой части Баренцева моря).

Значительного изменения ситуации не предполагается, но с 1 февраля возможно увеличение плотности скоплений рыбы. В западной части миграция будет проходить вдоль склонов Медвежинской банки. Возможно образование первых промысловых скоплений в северной части склона Мурманского мелководья. Перспективным для поиска также остаётся район в северо-западной части Центрального желоба в открытой части Баренцева моря.

По оценкам экспертов, причиной низкого скопления мойвы является температурный режим и биологический цикл рыбы, которая только готовится пойти на нерест.