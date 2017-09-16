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Мурманская область. Арктика16.09.17 17:42

В Баренцевом море Северный флот сформировал мощную ударную группировку, в составе которой ТАРК «Пётр Великий» и ТПРКСН «Дмитрий Донской»

В рамках зачётного учения разнородных сил Северного флота по команде штаба руководства учением состоялось переразвертывание сил Беломорской военно-морской базы в Баренцево море.

Переход из Белого моря в Баренцево осуществил тяжёлый подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». На межбазовом переходе противолодочное охранение тяжёлого подводного крейсера обеспечивала корабельная поисково-ударная группа Беломорской военно-морской базы в составе малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар».

С прибытием в Баренцево море боевых кораблей Беломорской военно-морской базы Северный флот сформировал ударную группировку, основу которой составили самый большой в мире неавианесущий корабль с атомной энергетической установкой – тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и тяжёлый подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской».

На данном этапе зачётного учения разнородных сил Северного флота были отработаны эпизоды развертывания подводного ракетного крейсера стратегического назначения в позиционный район для нанесения условного удара межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования.

Противолодочную оборону подводного стратегического ракетоносца в надводной среде обеспечивали две корабельные поисково-ударные группы Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы в составе пяти малых противолодочных кораблей, в подводной среде – несколько атомных и дизельных многоцелевых подводных лодок, и в воздушной среде – противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38, противолодочные вертолёты Ка-27.

В ходе данного этапа зачётного учения разнородных сил Северного флота экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест», «Юнга», «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили поиск подводных лодок, а также контрольные боевые стрельбы из корабельных комплексов противолодочного вооружения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, зачётное учение разнородных сил Северного флота с 14 сентября проходится под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. В учении принимают участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учения задействовано более 5 тыс. военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.

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