В Баренцевом море состоялась «дуэль»

В ходе учений по противовоздушной обороне палубные истребители МиГ-29К и Су-33 имитировали атаку на ракетный крейсер «Маршал Устинов». Лётчики совершили атаку с разных высот и направлений. Моряки отбивали налёты с помощью батареи АК-130 и зенитных ракетных комплексов «Форт» и «Оса». Затем крейсер отстрелялся по имитированной воздушной цели из ЗРК «Форт».

- Помимо учений по противовоздушной обороне, экипаж "Маршала Устинова" в Баренцевом море выполнил ряд противолодочных задач, отработав взаимодействие с атомными подводными лодками подводных сил Северного флота и противолодочной авиацией, - сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Кроме того, в ходе учений «Маршал Устинов» провёл «бой» с надводными кораблями условного противника, поразил ряд береговых объектов и уничтожил плавающие мины, отработал задачи по противоподводно-диверсионной обороне на незащищенном рейде и прошел по фарватеру, очищенному от мин с помощью траления. Сейчас крейсер вернулся на свою постоянную базу в Североморск.