В Баренцевом море судно браконьерского экипажа пришлось останавливать с помощью десанта с воздуха

Погранслужба ФСБ России задержала в исключительной экономической зоне России траулер с тонной нелегально добытого краба.

Пограничники задержали траулер М-0514 «Омега», который пытался скрыться от преследования, увеличивая ход и опасно маневрируя. Для принудительной остановки судна с борта сторожевого корабля «Полярная звезда» был поднят вертолёт со спецназом. «Несмотря на оказанное сопротивление, высадка десанта на борт траулера завершилась успешно, рыболовецкое судно остановлено для работы досмотровой группы», – сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Мурманской области.

При досмотре траулера обнаружено около тонны камчатского краба. Судно доставлено в Мурманск для разбирательства.

Команде судна грозит возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов), владельцу судна – административная ответственность по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства в исключительной экономической зоне России).