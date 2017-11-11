В Баренцевом море во время отшвартовки повреждены два судна

По информации ОД Федерального агентства по рыболовству, в 6.15 8 ноября в открытой части Баренцева моря, в 84-х милях восточнее мыса Святой Нос, из-за резкого ухудшения метеоусловий, во время отшвартовки, после перегруза СРТМ «Нордкап» (собственник АО «Альтернатива», порт приписки Мурманск) навалился на борт РДОС «Петроградский» (собственник ООО «Лоран», порт приписки Санкт-Петербург).

В результате навала получены были нанесены повреждения СРТМ «Нордкап» со стороны правого борта, а РДОС «Петроградский» получил повреждения надстройки и надводного борта судна.

Оба судна на плаву, повреждения на мореходные качества судов не повлияли, пробоин, водотечности, разлива топлива, пострадавших нет.

Судовладельцы извещены о происшествии и принимают решение о дальнейшей эксплуатации судов.