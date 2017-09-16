В Баренцевом море во время учений ракетные корабли Северного флота произвели условный ракетный удар по десантному отряду

Корабельная ударная группа Северного флота во главе с тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» нанесла ракетный удар по десантному отряду условного противника в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, поражение обнаруженного десантного отряда - это очередной эпизод зачётных учений разнородных сил флота. Группировка ракетных кораблей во главе с тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» получила разведывательную информацию об обнаружении десантного отряда условного противника.

Силы противника обозначала группа судов обеспечения в составе спасательных буксиров СБ-523 и «Николай Чикер», а также транспорта снабжения «Маныч».

Для уточнения целеуказания в указанный район был направлен противолодочный самолёт Ил-38. С получением уточненных данных ракетные корабли произвели условный ракетный удар по десантному отряду, а многоцелевая атомная подводная лодка для его уничтожения произвела условную торпедную стрельбу.

Все пуски ракет проводились условно с использованием радиотехнических возможностей кораблей. По плану зачётного учения разнородных сил флота боевые стрельбы противокорабельными ракетами по установленным мишенным позициям в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море состоятся в ближайшие дни.