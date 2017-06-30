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Мурманская область. Арктика30.06.17 14:19

В базовых отраслях реального сектора экономики Мурманской области продолжается наращивание производства товаров и услуг

Согласно данным Мурманскстата, за пять месяцев текущего года промышленное производство региона возросло на 16,6% относительно соответствующего периода 2016 года, что в основном связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, направленных на увеличение выпуска в добыче полезных ископаемых (рост производства – на 9,2%), а также металлургическом производстве (в 1,3 раза).

Так, увеличилось производство апатитового (на 8,3 %), нефелинового (на 4,8%) и лопаритового (на 7,4%) концентратов, щебня (в 1,5 раза), меди (в 1,5 раза), никеля и кобальта необработанных (в 1,4 раза), алюминия выпущено на 6,6% больше, чем в январе-мае 2016 года.

Кроме того, возросло производство пищевых продуктов (на 10,2%) за счёт увеличения переработки рыбной и сельхозпродукции. Этому способствовала благоприятная промысловая обстановка и, соответственно, увеличение вылова водных биоресурсов на 7,1%, а также постепенное восстановление деятельности в сельском хозяйстве региона (рост по сравнению с январем-маем 2016 года - на 10,8%).

Положительное влияние на рост экономики региона оказала и деятельность судоремонтных организаций. Рост производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 124,9% в результате увеличения объема отгрузки работ и услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и лодок (кроме ремонта в заводских условиях), ремонту машин и оборудования. Производство прочих транспортных средств и оборудования выросло на 17,4%, что связано с завершением определённого этапа судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.

Также выросло производство в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха на 6,6%. Выработка электроэнергии в январе - мае 2017 года выросла на 7,4% при росте потребления на 3%, отпуск электроэнергии за пределы региона увеличился в 1,2 раза.

Производство пара и горячей воды практически сохранилось на уровне января - мая 2016 года (100,9%).

Рост промышленного производства положительно повлиял на объёмы услуг транспортных организаций региона: всего за пять месяцев 2017 года перевезено 14,7 млн тонн различных грузов, что на 6,6% больше, чем в том же периоде годом ранее.

При этом структура объёма перевозок по видам транспорта осталась прежней. Основную долю занимает железнодорожный транспорт (83,1%), обеспечивающий перевозки добываемых в регионе полезных ископаемых. Морской транспорт составляет почти 9,5% в общем объёме перевозимых грузов и в основном удовлетворяет потребности в перевозке на экспорт угля, различных сухих и наливных грузов, а также топлива для нужд порта Сабетта на полуострове Ямал. На автомобильный транспорт, специализирующийся на перевозках, связанных со строительством на крупных промышленных объектах области, приходится 7,4% всех грузоперевозок.

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