В Белом море завершилось учение с группировкой противолодочных кораблей Северного флота

Корабельная противолодочная ударная группа кораблей Беломорской военно-морской базы завершила в Белом море выполнение задач тактического учения по предупреждению действий условных судов-нарушителей. В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали задачи по обнаружению, преследованию и принуждению к остановке условного судна-нарушителя, не отвечающего на запросы в открытых радиосетях.

Роль условного судна-нарушителя выполнял большой гидрографический катер БГК-2154. В ходе учения на его борт была осуществлена высадка досмотровых групп, доставленных в район проведения учения на малых противолодочных кораблях.

Помимо участия в учении по предупреждению действий судов-нарушителей, экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» также отработали задачи по попутному поиску подводных лодок и организации противовоздушной обороны корабельной группы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.